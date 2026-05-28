TÜRKSAT ve ROKETSAN İşbirliği Protokolü İmzaladı
TÜRKSAT ve ROKETSAN İşbirliği Protokolü İmzaladı

28.05.2026 10:55
TÜRKSAT ve ROKETSAN, uydu projelerinde güç birliği yapacak. İşbirliği protokolü imzalandı.

1- TÜRKSAT ve ROKETSAN uydu ve uzay projelerinde güçlerini birleştirecek

Taraflar arasında imzalanan "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İşbirliği Protokolü" ile iki kurum, farklı disiplinlerdeki tecrübelerini bir araya getirerek ortak çalışma yürütecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- e-Ticarette en fazla kargo Tuzla'dan gönderildi, Çankaya'dan alındı

Türkiye'de e-ticaret ortamında geçen yıl en fazla kargo gönderimi İstanbul'un Tuzla ilçesinden yapılırken bunu Bağcılar takip etti

Bu dönemde en fazla kargo gönderisi ise Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Esenyurt ilçelerinden teslim alındı

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Hirfanlı HES'in rehabilitasyonla verimi artacak ve ömrü uzayacak

Çalışmalar sonucunda türbin veriminin yüzde 87,9'dan yüzde 94,15'e çıkarılması hedefleniyor

Yüzde 92 yerlilik oranıyla yürütülen proje kapsamında santralin ekonomik ömrünün 40-50 yıl daha uzatılması planlanıyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

4- Bakır, rekor kırdığı mayıs ayını geride bırakıyor

Bakırın libresi, 13 Mayıs'ta 6,67 dolarla rekor seviyeyi gördü

Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılar, bakır fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Peru, Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesinden yararlanmak istiyor

Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo:

"Artık yalnızca ham madde ihracatçısı olmak istemiyoruz, bunun yerine madenlerin bizzat işlenmesine kadar uzanan katma değer, yani bir endüstri oluşturmak istiyoruz"

" (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar) Bakan ile Peru ve Türkiye hükümetleri arasındaki bu ortak çalışmanın koordinasyonuna başlanması amacıyla, büyükelçiliklerimiz aracılığıyla bir mutabakat zaptı taslak önerisinin iletilmesi konusunda mutabık kaldık"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

6- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - Çin yapay zekanın "kapalı kutusu"

Çin, devlet yönlendirmesi, sanayi entegrasyonu, veri kapasitesi ve yerli teknoloji hamlesiyle yapay zekayı ekonomik dönüşüm aracı haline getirmeyi ve başta ABD olmak üzere rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor

"Yapay zeka artı" stratejisiyle bu alandaki teknolojilerin farklı endüstrilere uyarlanmasına odaklanan Pekin yönetimi, sektördeki ekonomik hacmi 5 yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştırmayı öngörüyor

Yıllık 295 bin endüstriyel robot kurulumu yapan Çin, yeni yatırımlarla bu alandaki liderliğini pekiştirmeyi planlıyor

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

7- Tuzla'da aslan ve timsah yavruları ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'daki Aslan Park'ta 3. kez doğum yapan Afrika aslanı Masha'nın 3,5 aylık ikiz yavruları ve ViaSea Akvaryum'daki kuluçka makinesinde koruma altında dünyaya getirilen 6 Nil timsahı yavrusu, yeni yaşam alanlarında ziyaretçilerini ağırlıyor

Sorumlu veteriner hekim Yücel Yılmaz:

"Masha, ilk iki doğumunda yavrularına kendisi bakmamıştı. Doğada da böyle olabiliyor, acemi olduğu için yavrularını terk ediyor. Onları biz elde büyütmüştük, bu üçüncü doğumunda başardı artık ve de iyi de bir anne oldu"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Böbreğini verdi, oğlunu yeniden hayata bağladı

Azerbaycan'da yaşayan ve annesinden yapılan böbrek nakliyle Türkiye'de sağlığına kavuşan 35 yaşındaki Süleyman Valiyev:

"Anneme teşekkür ederim. Bana böbreğini verdi, iyi ki var. Her zaman da annemin yanında olacağım"

Anne Güler Valiyeva:

"Gözümü bile istese veririm. Evlat... Anne ve babalar evladı için fedakarlık yapmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Benim adım Vatan" dedi, ay-yıldızlı formayı seçti

Norwich City forması giyen Vatan Özcan:

"Türk Milli Takımı beni çağırdığı zaman düşünmeden 'evet' dedim. Çünkü benim adım Vatan"

"Ben de Ferdi agabey gibi Premier Lig'de oynamak istiyorum. A Milli Takım'ın değişmez sol beki olmak istiyorum"

(Yunus Kaymaz/Londra) (Görüntülü)

10- Ankara'daki 51 bin kişilik modern statta çalışmalar son aşamada

Başkentteki stadyumun ana yapısında çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı

Proje müdürü Cem Saraçlar:

"Hedefimiz, stadyum projemizi 2026-2027 sezon başında tamamlamak"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

