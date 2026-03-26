TÜRSAB\'dan Doğu Karadeniz İstişare Toplantısı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı'nca, Trabzon ve Rize temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Ortadoğu'daki gelişmeler ve bölgeye etkileri, alternatif pazar arayışları ile kısa ve orta vadede yapılması gereken tanıtım faaliyetleri görüşüldü.

Özellikle Körfez bölgesinde yaşanan savaşın turizm sektörüne olası etkileri görüşülen toplantıda, alınabilecek önlemler, iş birliği imkanları ve kriz yönetimi stratejileri değerlendirildi.