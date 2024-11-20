Turşu İşletmesine 102 Bin Lira Cezası

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde turşu paketleme yapan bir işletmeye hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 102 bin 377 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sürüyor.

Denetim sırasında turşu paketleme yapan bir işletmeye hijyen kurallarına uymadığı ve içerisine etiket yönetmeliğine uymadan üretimi yapılan asetik asit kullanımından dolayı 102 bin 377 lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerce ele geçirilen 600 kilogram ürün imha edildi.

Ayrıca Adana'da asetik asit üretimi yapan işletmeye de idari yaptırım kararı uygulanması için Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.