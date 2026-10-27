TURYED, Taiz'deki Husi kuşatmasını Şişli'de BM İstanbul Ofisi önünde protesto etti - Son Dakika
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TURYED, Taiz'deki Husi kuşatmasını Şişli'de BM İstanbul Ofisi önünde protesto etti

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TURYED üyeleri, Taiz'deki Husi kuşatmasını ve sivillere yönelik saldırıları Şişli'deki BM İstanbul Ofisi önünde protesto etti. TURYED Başkanı Alfurais, kadın, çocuk, hasta ve yaşlıların etkilendiğini belirterek BM ve uluslararası topluma kuşatmanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Türkiye'deki Yemenliler Derneği (TURYED) üyeleri, Yemen'in Taiz kentinde Husiler tarafından sürdürülen kuşatmayı ve sivillere yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler (BM) İstanbul Ofisi önünde protesto etti.

Şişli'deki BM İstanbul Ofisi önünde bir araya gelen grup, Yemen ve Türk bayrakları taşıyarak Taiz kentindeki kuşatmaya karşı pankart açıp slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TURYED Başkanı Vahid Alfurais, Taiz'de yıllardır devam eden kuşatma nedeniyle sivillerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kentte yaşayanların saldırılar, yol kısıtlamaları ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan engeller nedeniyle zor koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Alfurais, özellikle kadınların, çocukların, hastaların ve yaşlıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Alfurais, "Taiz'deki siviller yıllardır saldırılara, yol kısıtlamalarına ve temel ihtiyaçlara erişim engellerine maruz kalıyor. Kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar bu koşulların en ağır bedelini ödüyor." dedi.

BM ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Alfurais, "Taiz'deki kuşatma derhal kaldırılsın, yollar sivillerin geçişine açılsın, sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz biçimde ulaştırılması sağlansın." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA
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