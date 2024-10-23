Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "konuyu İvedilikle Takip Ediyoruz"

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Ankara Kazan'daki TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde büyük bir silahlı saldırı gerçekleştiğini, şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Konuyu ivedilikle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Emir'in paylaşımı şöyle:

"Ankara Kazan'daki TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde büyük bir silahlı saldırı gerçekleştiğini, şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Konuyu ivedilikle takip ediyoruz."