TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Yaralılar Hastanede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Yaralılar Hastanede

Geniş Video İzle

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralananlar hastanede tedavi ediliyor.

23.10.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA - BUSE ÖZBEY/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Terör saldırısının ardından yaralı yurttaşlar Bilkent Şehir Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi'ne ambulanslar ve ambulans helikopterlerle taşındı. Basın mensuplarının hastanenin ambulans acil girişine yaklaşmasına izin verilmezken, acile giden yol polis tarafından gazetecilerin girişine kapatıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 21: 00'de Ankara Etlik Şehir Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

TUSAŞ\'a Terör Saldırısı: Yaralılar Hastanede
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Ankara, Sağlık, Güncel, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Yaralılar Hastanede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Yaralılar Hastanede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.