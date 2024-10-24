TUSAŞ\'taki Terör Saldırısında 5 Şehit

Güncel

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan beş vatandaşın isimlerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a bugün yapılan terör saldırısında şehit olan 4 vatandaşın kimlik bilgilerini açıkladı, Bakanlık, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makina mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğunu bildirdi.