Tusaş Tesislerine Terör Saldırısı... 3 Şehit 14 Yaralı - Son Dakika
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Tusaş Tesislerine Terör Saldırısı... 3 Şehit 14 Yaralı

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine saat 15.30'da terör saldısı düzenlendi. Saldırıda hem patlama meydana geldi hem de uzun namlulu otomatik silahlarla tesiste çalışanlar teröristlerce hedef alındı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. TUSAŞ içinde bazı personeller güvenlik nedeniyle sığınaklara yönlendirilirken yaralılar ise bulundukları noktadan alınarak hastanelere sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

23.10.2024 18:40
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(ANKARA) - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine saat 15.30'da terör saldısı düzenlendi. Saldırıda hem patlama meydana geldi hem de uzun namlulu otomatik silahlarla tesiste çalışanlar teröristlerce hedef alındı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. TUSAŞ içinde bazı personeller güvenlik nedeniyle sığınaklara yönlendirilirken yaralılar ise bulundukları noktadan alınarak hastanelere sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. Görüntülerde olay yerine ticari taksi ile geldiği görülen 2 terörist önce tesisin G-1 nizamiyesinde saldırdı burada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yoğun bir çatışma yaşandı. Teröristlerden 1'inin kadın olduğu sosyal medyaya yansıyan görüntülerden olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti, ambulans, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgenin etrafında güvenlik önlemi alındı. İnsansız hava araçları ve helikopterlerle da tesis üzerinden güvenlik uçuşları yapıldı.

Saldırıya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya saldırının terör saldırısı olduğunu ve saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte yaralananlar olduğunu duyurdu. 1'i kadın 2 teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar saldırıdan dakikalar sonra geldi. Bakan Tunç terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek "1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

3 Şehit 14 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından terör saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Yerlikaya: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tusaş Tesislerine Terör Saldırısı... 3 Şehit 14 Yaralı - Son Dakika

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