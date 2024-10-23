TUSAŞ Yerleşkesinde Silahlı Saldırı

Güncel

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Konuşmaya çıkmadan önce TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım. Kendisi haberi doğruladı. Henüz detaylarla ilgili bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesinden geri adım atmayacağız. Milli teknoloji hamlesi milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle gayretle kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunmak istiyorum" dedi.