Tuşba\'da Kaçak Akaryakıt ve Sigaraya Operasyon

Van'ın Tuşba ilçesinde gümrük kaçağı 178 litre akaryakıt ve 187 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada 178 litre motorin, 9 metre yakıt hortumu, 20 litrelik 70 bidon, 10 litrelik 3 huni, jelikan, elektrikli hidrofor, 3 metal huni ve 187 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı F.N. hakkında adli işlem yapıldı.