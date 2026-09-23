TÜSİAD Başkanı Diren, Kanada Büyükelçisi ile STA müzakerelerini görüştü

TÜSİAD Başkanı Diren, Kanada Büyükelçisi ile STA müzakerelerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu ile Türkiye-Kanada ticari ilişkilerini ve STA müzakerelerini görüştü. Görüşmede yatırım fırsatları ve Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki konumunun sunduğu iş birliği imkanları ele alındı.
(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ve İstanbul Başkonsolosu Natalie Britton ile Türkiye-Kanada ekonomik ve ticari ilişkileri, Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine yönelik fırsatları görüştü.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?