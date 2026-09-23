TÜSİAD Başkanı Diren, Kanada Büyükelçisi ile STA müzakerelerini görüştü

Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ve İstanbul Başkonsolosu Natalie Britton'ı TÜSİAD'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

Kanada'nın Avrupa Birliği ile derinleşen ekonomik ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki güçlü konumunun sunduğu iş birliği imkanlarının da değerlendirildiğini belirten Diren, nazik ziyaretleri için Lebleu ve Britton'a teşekkür etti.