TÜSİAD Başkanından Yurt Dışı İhracat Vurgusu

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(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Yurt dışı ile ilgili yoğun ihracat yapmaktayım, 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız, Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum, Mart ve Nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır" derken, TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, bir bankanın yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlatarak, "Bankanın başında olduğum için yurt dışı ile temaslarım oldukça yoğundur, başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum, bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz, yurt dışı çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, makine mühendisi olduğunu, aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda Çin ve ABD seyahatlerinin olduğunu ifade etti.

"Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum"

Turan, "Yurt dışı ile ilgili yoğun ihracat yapmaktayım, şirketim yalıtım sektöründedir, 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız, yoğun yurt dışı seyahatlerim olmaktadır, Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum, Mart ve Nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır, yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz, adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Mehmet Ömer Arif Aras ise bir bankanın bankanın yönetim kurulu başkanı olduğunu, aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyan etti. Aras, ifadesinde şunları söyledi:

"Benim konuşmanın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir, eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek, toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım, konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim, bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir, Türkiye'nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım, 40 yıldır adresim ve işim herkesçe bilinmektedir, 33 yıldır aynı evdeyim, 38 senedir aynı işte çalışıyorum, uluslararası bir bankanın 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım, bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurt dışı ile temaslarım oldukça yoğundur, başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum, bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz, yurt dışı çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim."

Hakimliğin kararında, "Şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" denildi.

Kararda, şüpheliler Turan ve Aras'ın, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu" kaydedildi.

Hakimlik kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında uygulanmasını istediği yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbir talebinin kabulüne karar verildiği ifade edildi.