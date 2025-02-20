Tüsiad Yik Başkanı Ömer Aras ve Tüsiad Başkanı Orhan Turan, Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ile soruşturmaya aynı suçlamayla dahil edilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan akşam saatlerinde polis eşliğinde götürüldükleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Aras ile Turan, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD YİK Başkanı Aras, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Turhan da dahil edildi, polise talimat verildi

Bu konuşmayla ilgili ilk soruşturma açıklamalardan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından başlatıldı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) açıklamalarına tepki göstermesi ve "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız." demesinin ardından da akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da dahil edildiği ve adliyeye getirilmeleri için polise talimat verildiği duyuruldu. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13/02/2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış, yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan Turhan hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dolayı resen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup, şüpheliler Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

"Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler..."

Aras hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin ilk açıklamada olduğu gibi bu açıklamada da TÜSİAD yöneticilerinin konuşmalarının 'kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler' olduğu belirtildi. Adliyeye akşam saatlerinde polisler eşliğinde önce Orhan Turan, ardından da Ömer Aras, getirildi. Basın Suçları Bürosu'na götürülen Aras ve Turan, avukatları eşliğinde ifade verdi. Aras'ın ifadesi yaklaşık 2 saat 40, Turan'ın ifadesi ise yaklaşık bir saat sürdü.

Savcılık yurt dışı çıkış yasağı istedi

İfade işlemlerinin ardından savcılık Aras ve Turan'ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Sevk sırasında Aras ve Turan'ın koluna polislerin girdiği görüldü. Aras ile Turan, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜSİAD yöneticileri 01.00 sıralarında avukatları ile birlikte adliyeden ayrıldı.