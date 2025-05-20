Tüsiad Yöneticileri Hakkındaki "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" Suçlamasıyla Açılan Davanın Duruşması Başladı - Son Dakika
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Tüsiad Yöneticileri Hakkındaki "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" Suçlamasıyla Açılan Davanın Duruşması Başladı

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13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul’da yaptıkları konuşmada siyasi ve hukuki gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladıkları için haklarında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

20.05.2025 14:15  Güncelleme: 14:25
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da yaptıkları konuşmada siyasi ve hukuki gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladıkları için haklarında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da yaptıkları konuşmada son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD YİK Başkanı Aras, artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Turan da dahil edildi, polise talimat verildi

Bu konuşmayla ilgili ilk soruşturma açıklamalardan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından başlatıldı. 19 Ocak'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tepki göstermesi ve "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" demesinin ardından soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

"Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler..."

Aras ve Turhan'ın sözlerinin 'kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler' olduğu iddia edilirken, adliyeye polis eşliğinde getirilen iş insanları hakimliğe kollarına giren polislerce götürüldü. Yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılan Aras ve Turhan hakkında daha sonra kamu davası açıldı. Soruşturma "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılmasına rağmen, dava zincirleme şekilde "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla ve 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açıldı. Daha sonra Turan ve Aras hakkında 'zincirleme olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla da iddianame düzenledi. İddianamede, Turan ve Aras'ın 62 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

Aras ve Turan adliyede

TÜSİAD davasıyla ilgili ilk duruşmanın sabah saatlerinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılması bekleniyordu. Ancak avukatlarının talebi üzerine ileri bir saate alındı. Adliyeye önce TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan geldi. Aras ve Turan'a çok sayıda TÜSİAD yetkilisi ile avukat eşlik etti. Öğle saatlerinde duruşma salonuna geçen Aras ve Turan'ın kimlik tespitlerinin ardından duruşma başladı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, Orhan Turan, Ömer Aras, İstanbul, Perşembe, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüsiad Yöneticileri Hakkındaki 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' Suçlamasıyla Açılan Davanın Duruşması Başladı - Son Dakika

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