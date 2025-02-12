Tusk'tan Gümrük Vergisi Açıklaması

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VARŞOVA, 12 Şubat (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına şaşırmadığını belirterek, ülkesinin bunun potansiyel etkilerine karşı hazırlık yaptığını ve Avrupa'nın koordineli bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Tusk salı günü bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Panik yapmıyoruz, ancak daha yüksek gümrük vergilerinin olası sonuçlarına karşı iyi hazırlık yapıyoruz" dedi. Tusk, konuyla ilgili ortak bir tutum belirlemek üzere çarşamba günü tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinin temsilcileriyle istişarelerde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Tusk, "Gereksiz ticaret ve gümrük savaşlarından kaçınmak için her şeyi yapmaya değer, çünkü bunun üretici ve tüketicilere yönelik olumsuz sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamayla çelik ve alüminyum ithalatına menşe ülkeye bakılmaksızın ABD'ye girişte yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.