 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tutak'ta Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tutak'ta Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Minik Kalpler Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste, Gazze'ye yardım amacıyla evde hazırlanan yiyeceklerin satışı yapıldı. Kermesten elde edilen gelir Türk Kızılaya bağışlandı.

Tutak\'ta Gazze\'ye yardım kermesi düzenlendi
19.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:54
Abone Ol

Ağrı'nın Tutak ilçesinde anaokulu öğrencilerince, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak için yardım kermesi düzenlendi.

İlçedeki Minik Kalpler Anaokulu tarafından "Minik Kalplerden Filistin'e Gönül Köprüsü" adlı kermeste, öğrencilerin velileri tarafından evlerde hazırlanan kek, yaş pasta, baklava, börek, kete ve çeşitli yemeklerin stantlarda satışı yapıldı.

Kermesten elde edilen 30 bin liralık gelir, Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verildi.

Kaymakam Erkan Adıbelli, eşi Birgül Adıbelli, Belediye Başkanı Bülent Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve ilçe protokolü, kermesi düzenleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Tutak Kaymakamı Adıbelli, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazze, Tutak, Ağrı, Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutak'ta Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi - Son Dakika


11:50
Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide sahada olacak mı? Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06 FATİH'TE BEBEK ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ RAPOR:  KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:12:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tutak'ta Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement