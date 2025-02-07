Tutar Apartmanı Davası: 22 Yıl Hapis Cezası Talebi

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki C.Ö, sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu sitede 23 yıl yaşadım. 2014 yılında C bloktan ev aldık. Apartmanın yönetim toplantılarına çoğu kez katıldım. En son olağanüstü bir toplantı yapıldı. Bekir Baloğlu ile toplantıda karşılaştık. Yöneticimiz apartmanlarda ilgili yapılacakları anlattı. Daha sonra yöneticimiz apartmanın birinci katını Bekir Baloğlu'nun aldığını söyledi. Apartman sakinleri bu apartmanın meskun mahal ve aile apartmanı olduğunu ve ticari amaçlı bir faaliyetin olmayacağı yönünde görüş belirtti. Bekir Baloğlu toplantının bir kısmında dışarı çıktı. Bende dışarı çıktım ve o sırada kendisiyle tanışıp konuştuk. Kendisi daha önce bulaşıkçılık, otelcilik işiyle uğraştığını ve en son müteahhit olduğunu söyledi. Depremde ben eşim ve oğlumu kaybettim."

Bekir Baloğlu'nun aldığı dairede tadilat yapıldığı sırada yoğun beton kırma sesleri geldiğini anlatan C.Ö, "Ben 12. katta oturmama rağmen matkap sesi çok yakından geliyordu. Normalde ufak tefek tadilat yaptıran komşular oldu. Evin yan tarafında torbalarda bir sürü tadilat artığı vardı. Apartman tepki gösterdi, bu duruma. Ben bütün sanıklardan şikayetçiyim. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan, kolon kesildiği ve birleştirildiği iddia edilen dairenin eski sahibi sanık O.B. ise Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katında bulunan dükkanı satın aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Önceki duruşmalarda söylediğim gibi ben satın aldığım dairede tadilat yapmadım. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından dava dosyasına gönderilen bilirkişi raporu özensiz hazırlanmıştır. Bu yönüyle bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Ben mahkemenizce yeniden bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyorum. Benim vizem olmasına rağmen yurt dışına kaçmadım. Satın aldığım dairede ben tadilat yapmadım. Vicdanım rahat, ben iyi bir insanım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık B.B. de kimseyi tehdit etmediklerini ileri sürerek "Ben binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Sadece oğlum O.B'ye para verdim. Benim binanın yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğum yoktur. Binanın enkaz alanına gidip, gezdiğim iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya da binayı inşa eden kooperatifin üyesi olmadığını savundu.

Binanın 28 sene önce projesini üstlendiğini bildiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben projeye aykırı bir uygulama yapmadım. Yıkılmış bir binadan alınan numunelerin geçerliliği tartışmalı bir konudur. Bina 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygundur. Zaten o dönem Seyhan Belediyesi'nden onay alındı. Yüksek sınıf beton kullanılmıştır. Ben görevim boyunca sorumluluğumu eksiksiz olarak yerine getirdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B. ve B.B. ile Cüneyt Akkaya'dan şikayetçi olduklarını, sanıklardan "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunma alınmasını isteyerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebin reddine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

"Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alınmıştı.

Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.