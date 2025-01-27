Tutuklanan Belediye Çalışanlarının İfadeleri Ortaya Çıktı

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TUTUKLANAN BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener (44), İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun (44) ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın (35) ifadeleri ortaya çıktı.

'DOSYAYA TÜM BELGELER SUNULDU'

Sedat Gülener, Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım ve 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Ayrıca evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karatma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerimde pıhtı atma da dahil, birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

'ONLARCA İNSANIMIZIN KURTULMASINA VESİLE OLDUK'

Kenan Coşkun ise mahkemede verdiği ifadesinde, yangında onlarca insanı kurtardıklarını söyledi. Coşkun, "Olay yerine vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştu.

'GÖREVİMİ SAVSAKLAMAK GİBİ DURUMUM OLMAMIŞTIR'

İrfan Acar de otelle ilgili tüm eksiklikleri bildirdiğini söyleyerek, "Bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam, 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birimlere bildirdim. Bundan sonra da bana bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Zira benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Bakmakla yükümlü olduğum, tutuklanmam halinde telafisi imkansız zararlara uğrayacak 8 aylık bir bebeğim ile 1'inci sınıfa başlamış bir evladım var. Ailem ve eşimin yanında olmam gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

Mutlu YUCA/BOLU,