Tutuklu Başkan Ahmet Özer: Depremleri Felakete Çevirmemek Bizim Elimizde - Son Dakika
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Tutuklu Başkan Ahmet Özer: Depremleri Felakete Çevirmemek Bizim Elimizde

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevinde 100. gününde 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşım yaparak, doğal afetlerin felakete dönüşmemesi için toplumsal seferberlik çağrısı yaptı. Dört kardeşini kaybettiği depremin acısını paylaşan Özer, depreme karşı dirençli kentler yaratmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

06.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:53
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(İSTANBUL)- Tutuklanarak yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevindeki 100'üncü gününde 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaştığı mesajında,"Dört kardeşini depremde kaybetmiş biri olarak söylemek isterim ki doğal afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde" dedi.

Tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçen Ahmet Özer, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 1976 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremde 4 kardeşini kaybettiğini hatırlatan Özer, siyasi kumpas nedeniyle içeride olduğunu belirterek "Depreme Karşı Dirençli Kent' projesinin yarım kaldığını vurguladı.

Ahmet Özer, şu görüşlere yer verdi:

"Bugün Silivri Cezaevinde haksız ve hukuksuz bir biçimde mahkum edilmemin yüzüncü günü, 6 Şubat depreminin ise 2. yıl dönümü. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Deprem, sadece binaları yıkmadı. Ruhlarda derin izler, onarılmaz yaralar açtı. Ben her sarsıntıda kardeşlerime daha yakın hissederim kendimi.. Çünkü onlar bir depremde yitip gitti.. Dört kardeşini depremde kaybetmiş biri olarak söylemek isterim ki doğal afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin üstüne düşen önemli görevler var. Bu yüzden büyük bir seferberlik ruhu ile olası deprem(ler)e karşı dirençli kentler yaratmak için çalışmalıyız. Bunun için depremleri sadece yıldönümlerinde hatırlayarak değil, onlara karşı her gün önlem alarak hazırlık yapmalıyız.

Esenyurt'umuzda 'Depreme Karşı Dirençli Kent' şiarı ile başlattığımız çalışmalar ne yazık ki bize reva görülen bir siyasi kumpasla yarıda kaldı. İstanbul'umuzu ve Esenyurt'umuzu depreme hazırlamak, geçmişin acı deneyimlerinden ders çıkarmak, bir daha aynı acıları yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye. Unutmayalım, afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde.."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Başkan Ahmet Özer: Depremleri Felakete Çevirmemek Bizim Elimizde - Son Dakika

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