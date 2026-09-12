Tutuklu Başkan Dedetaş\'tan Üsküdar mesajı, sandıkta kazanamayanlar iradeyi gölgeliyor

(İSTANBUL) - YENİ Parti'nin Üsküdar'da düzenlediği "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasında, tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Dedetaş, "Anayasamız açık: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır. Almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor" dedi.

YENİ Parti, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde belediyenin AK Parti'ye geçmesine tepki amacıyla Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşması düzenledi.

Buluşmada YENİ Parti Kurucu Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın mektubunu okudu. Dedetaş, mektubunda şunları kaydetti:

"Sevgili Üsküdarlılar, Sevgili Komşularım,

8 Eylül'de yenilenen Üsküdar Belediye Başkanlığı Vekilliği seçiminden bu yana bir şey yazamadım. Denedim ama yaşadıklarımız karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı.

Hakkıyla alınmış bir seçim olsa; tebrik ederdim, ne mümkün? Siyasi nezaket devrede olsa teşekkür ederdim; ne mümkün? Milli iradeye saygı gösterilmiş olsa; gurur duyardım, ne mümkün?

Anayasamız açık: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani yargı da idare de gücünü doğrudan sizlerden alır. Almalıdır. Ancak bugün sandıkta kazanamayanlar halkın ortak iradesini gölgelemek istiyor.

Buna karşı, tutuklanmak, evlatlarından, sevdiklerinden ayrı kalmak pahasına sizin iradenize sahip çıkanlar da oluyor, kendi menfaatlerini halkın iradesinden üstün görenler de. Hepsini sizler görüyor, değerlendiriyorsunuz. Kadim Üsküdar'ın geleceğine ve komşuluk hukukumuza yapılan bu müdahaleleri Üsküdarlılar, bizler hak etmiyoruz.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE YAŞANAN SÜREÇ SİYASİ HESAPLARIN GÖLGESİNDE MİDİR?"

Belediyeler birer devlet ve kamu kurumu ve idaresidir. Bu yönüyle bütün eylem ve işlemleri idari yargının denetimine tabidir. Aynı zamanda ilgili Bakanlıklar ve Sayıştay tarafından da bu işlemler denetlenir.

Bunun haricinde suç teşkil eden ve ceza sorumluluğu gerektiren işlem ve eylemler nedeniyle de ceza sorumluluğunun şahsiliği prensibi doğrultusunda, o eylemin failleri hakkında adli yargı tarafından soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bütün bunlar demokratik bir hukuk devletinin gereği olarak ve hukukun öngördüğü meşru amaçlar ve usuller çerçevesinde yürütülmelidir.

Peki, Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan süreç, hukuken meşru ve hukukun öngördüğü amaçlar ve usuller dahilinde midir? Yoksa siyasi hesapların gölgesinde midir? Sizler günlerdir döktüğünüz göz yaşları ve dayanışma duyguları, tepkileriyle bunun cevabını veriyorsunuz.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİ, HEPİMİZİN HAK ETTİĞİ MUTLU VE HUZURLU YURTTAŞLAR OLMANIN TEMELİDİR"

İnsanlığın binlerce yıldır çok acı tecrübelerden sonra kendi eliyle, kararıyla, birikimiyle kurduğu ve toplumsal barışın ve huzurun sağlanması için her değerin üstünde tuttuğu şey: Hukuk düzenidir. Bu düzenin sarsılması, onca acı tecrübeden hiçbir ders alınmamışçasına o acıları geri çağırmaktır. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi, hepimizin hak ettiği mutlu ve huzurlu yurttaşlar olmanın temelidir.

Adaletin karşısında hepimiz aciziz, bu çok net. O yüzden adaleti tesis edenler, herkese eşit davranmak, objektif bakabilmek ve öngörülebilir olmak zorundadır.

"TUTUKLAMANIN TEDBİR OLMASI GEREKİRKEN BİR CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNLERİ YAŞIYORUZ"

Bu noktada ifade etmek isterim ki, tutuklamanın tedbir olması gerekirken bir cezalandırmaya dönüştüğü günleri yaşıyoruz. Daha fazla hak kaybına, vicdan yüküne ve kul hakkına girmeden, bu uygulamaların son bulması isteğimizdir.

Sözlerime son verirken; değerli büyüklerim, kıymetli küçüklerim, canım kardeşlerim ve çok sevgili çocuklar.

Üsküdar'da mutluluğu, kimseyi dışarıda bırakmadan, hep birlikte, bize oy veren ya da vermeyen komşularımızla birlikte inşa ettik. Birlikte başardık, birlikte korumalıyız.

"HASRETLİK ZOR GELİYOR, YALAN YOK"

Hasretlik zor geliyor, yalan yok. Üzerine, yaşanan haksızlıklar ile günler iyice ağırlaştı. Bu kasveti dağıtmak için, dayanışma duygularınız, varlığınız, sesim olmanız paha biçilemez kıymette. Sağ olun, var olun, eksik olmayın…

Geleceğimize, irademize ve Üsküdar'ın yarınlarına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hak galip gelecek, birlikteliğimiz kazanacak. Hepinizi özlemle selamlıyor, en içten sevgilerimle kucaklıyorum…

Selametle."