Tutuklu Başkan Oya Tekin: "Adalet, Ekmek Su Kadar Vazgeçilmez Bir İhtiyaç"

24.01.2026 23:34  Güncelleme: 10:06
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutukluluğunun 240. gününde cezaevindeki koşullara ve adalet arayışına ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Bilgisayarsız ve internetsiz savunma hazırladığını vurgulayan Tekin, adaletin hayatları bölen bir gerçeklik olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Tutukluluğumun 240. günü. Savunmamı bilgisayarsız, internetsiz bir şekilde yazmaya çalışmamın bilmem kaçıncı günü. Siyasilerin, politika yapıcıların dilinde dolaşan hak, hukuk, adalet; bir görüş kabininde akan bir gözyaşı, yarım kalan çocukluklar, annesini bekleyen bir çocuğun her hafta saydığı günler kadar somut. Kürsülerde söylenen bir söz değil adalet; hayatları bölen, eksilenleri görünür kılan bir gerçeklik. Bu gerçeği bilenler için adalet, ekmek su kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç" dedi.

Tekin, cezaevindeki koşullara ve adalet arayışına ilişkin açıklama yaptı. Tutukluluğunun 240'ıncı gününde olduğunu belirten Tekin, savunmasını zor şartlar altında hazırladığını ifade etti. Tekin, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tutukluluğumun 240. günü. Savunmamı bilgisayarsız, internetsiz bir şekilde yazmaya çalışmamın bilmem kaçıncı günü. Çay, kahve zaten hak getire. Belki sebilde varsa az biraz su. Yan görüş kabininde avukatıyla görüşen genç bir kadının hafiften ağlayan sesini duyuyoruz, alışıldık... Duruşmaya bir hafta kala hala yazıyoruz, avukatlarım notları götürüp temize çekiyor, çalışıp geliyorlar. Masanın üstüne yayılmış notları karıştırıp bir sayfayı önüme alıyorum. Avukatıma bir olayı soruyorum, hatırlamaya çalışıyor. Kaç saattir bu kabindeyiz acaba? Saat gecenin kaçı?

Yan kabindeki kadının sesi yükseliyor. Haksız yere suçlandığını söylüyor. Kalemi elime alıyorum. Savunmamın bir sonraki cümlesini, bu kadının hak arayan sesiyle yazıyorum. Siyasilerin, politika yapıcıların dilinde dolaşan hak, hukuk, adalet; bir görüş kabininde akan bir gözyaşı, yarım kalan çocukluklar, annesini bekleyen bir çocuğun her hafta saydığı günler kadar somut. Kürsülerde söylenen bir söz değil adalet; hayatları bölen, eksilenleri görünür kılan bir gerçeklik. Bu gerçeği bilenler için adalet, ekmek su kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç."

Kaynak: ANKA

