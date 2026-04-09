Mustafa Bozbey: "İnanıyorum Ki Bursa Halkı Bu Yapılanı Asla Unutmayacak"

(ANKARA) - Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün fiziken yanınızda olamasam da kalbimle, ruhumla ve tüm inancımla sizlerin arasındayım! Bursa, değişim istediğini iki yıl önce güçlü bir şekilde ilan etti. Halkımızın verdiği kararı ve değişimi kabul edemeyenler, kendi hesaplarının peşinde, Bursa'ya ve Bursa halkının iradesine haksızlık yaptı. Osmanlı'nın ilk başkenti, Cumhuriyetimizin en önemli atılım şehri, Bursamız, fethin 700'ncü yılında, tarihine ve kültürüne aykırı bir muameleye maruz bırakıldı. İnanıyorum ki, Bursa halkı bu yapılanı asla unutmayacak" dedi.

Tutuklu ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Değerli Bursalılar, yol arkadaşlarım, güzel hemşehrilerim; Bugün fiziken yanınızda olamasam da kalbimle, ruhumla ve tüm inancımla sizlerin arasındayım! Bursa halkı 31 Mart 2024'de tertemiz iradesini sandığa yansıttı; her iki kişiden biri oyunu bize vererek, en yakın rakibimize 170 bin oy fark atarak bizi göreve getirdi. Bursa, değişim istediğini iki yıl önce güçlü bir şekilde ilan etti. Halkımızın verdiği kararı ve değişimi kabul edemeyenler, kendi hesaplarının peşinde, Bursa'ya ve Bursa halkının iradesine haksızlık yaptı. Osmanlı'nın ilk başkenti, Cumhuriyetimizin en önemli atılım şehri, Bursamız, fethin 700'ncü yılında, tarihine ve kültürüne aykırı bir muameleye maruz bırakıldı. İnanıyorum ki, Bursa halkı bu yapılanı asla unutmayacak."

Bugün belediye meclisindeki çoğunluğa dayanarak, sizlerin iradesine ipotek koymaya kalkacaklarını biliyorsunuz. Oysa adaletin ve demokrasinin gereği; başkan vekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir meclis üyemizin görevlendirilmesidir. Sandıktan çıkan sese kulak tıkamak, sadece bana değil, Bursa'nın tamamına yapılmış bir haksızlıktır. Ancak şunu unutmasınlar: Bizim gücümüz koltuklardan değil, halkın helal oylarından geliyor. Mustafa Bozbey. Seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı."