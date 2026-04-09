Mustafa Bozbey: "İnanıyorum Ki Bursa Halkı Bu Yapılanı Asla Unutmayacak"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 10:33  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Bozbey, sosyal medya üzerinden Bursa halkına seslenerek, halkın iradesine haksızlık yapıldığını belirtti ve Bursa'nın değişim isteğini vurguladı.

(ANKARA) - Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün fiziken yanınızda olamasam da kalbimle, ruhumla ve tüm inancımla sizlerin arasındayım! Bursa, değişim istediğini iki yıl önce güçlü bir şekilde ilan etti. Halkımızın verdiği kararı ve değişimi kabul edemeyenler, kendi hesaplarının peşinde, Bursa'ya ve Bursa halkının iradesine haksızlık yaptı. Osmanlı'nın ilk başkenti, Cumhuriyetimizin en önemli atılım şehri, Bursamız, fethin 700'ncü yılında, tarihine ve kültürüne aykırı bir muameleye maruz bırakıldı. İnanıyorum ki, Bursa halkı bu yapılanı asla unutmayacak" dedi.

Tutuklu ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Değerli Bursalılar, yol arkadaşlarım, güzel hemşehrilerim; Bugün fiziken yanınızda olamasam da kalbimle, ruhumla ve tüm inancımla sizlerin arasındayım! Bursa halkı 31 Mart 2024'de tertemiz iradesini sandığa yansıttı; her iki kişiden biri oyunu bize vererek, en yakın rakibimize 170 bin oy fark atarak bizi göreve getirdi. Bursa, değişim istediğini iki yıl önce güçlü bir şekilde ilan etti. Halkımızın verdiği kararı ve değişimi kabul edemeyenler, kendi hesaplarının peşinde, Bursa'ya ve Bursa halkının iradesine haksızlık yaptı. Osmanlı'nın ilk başkenti, Cumhuriyetimizin en önemli atılım şehri, Bursamız, fethin 700'ncü yılında, tarihine ve kültürüne aykırı bir muameleye maruz bırakıldı. İnanıyorum ki, Bursa halkı bu yapılanı asla unutmayacak."

Bugün belediye meclisindeki çoğunluğa dayanarak, sizlerin iradesine ipotek koymaya kalkacaklarını biliyorsunuz. Oysa adaletin ve demokrasinin gereği; başkan vekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir meclis üyemizin görevlendirilmesidir. Sandıktan çıkan sese kulak tıkamak, sadece bana değil, Bursa'nın tamamına yapılmış bir haksızlıktır. Ancak şunu unutmasınlar: Bizim gücümüz koltuklardan değil, halkın helal oylarından geliyor. Mustafa Bozbey. Seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Sosyal Medya, Tutuklama, Belediye, Güncel, Medya, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:23:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.