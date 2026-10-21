Tutuklu Can Atalay, Halk TV'ye destek verdi, müsadereyi Anayasa'ya aykırı buldu - Son Dakika
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Tutuklu Can Atalay, Halk TV'ye destek verdi, müsadereyi Anayasa'ya aykırı buldu

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Tutuklu Can Atalay, Halk TV\'ye destek verdi, müsadereyi Anayasa\'ya aykırı buldu
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, sosyal medya paylaşımında Halk TV ve emekçilerinin yanında olduğunu belirtti. Atalay, Anayasa'nın 28. ve 30. maddelerini hatırlatarak basın araçlarının müsaderesinin yasalara aykırı olduğunu savundu.

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, "Halk TV ve Halk TV emekçilerinin yanındayız, Halk TV ile dayanışmadayız" ifadesini kullandı.

Can Atalay'ın mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Atalay, mesajında şunları kaydetti:

"Yurttaşlar; Anayasa ve yasalar yok sayılarak her türlü keyfi uygulama ve baskı yapılsa da biz her durumda Anayasa'yı ve yasaları hatırlatmak ve savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Anayasa madde 28: Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasa madde 30: 'Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz' der. Madde 30, basılı, görsel her türlü basın faaliyetinin sürdürüldüğü araç ve ortamı yasak kapsamında görür. Maddenin emri olan yasak, mutlak bir yasaktır. Yasağa uymamak Anayasa'ya uymamaktır.

TELE1'den başlayarak Halk TV'yle devam eden 'basın araçlarının' müsaderesi yasalara aykırıdır. Halk TV ve Halk TV emekçilerinin yanındayız, Halk TV ile dayanışmadayız. Anayasa ve yasaların uygulandığı günlere dayanışmayla ulaşacağız."

Kaynak: ANKA
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