Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP'den istifa etti

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP\'den istifa etti
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(ANKARA) – Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

(ANKARA) – Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Güner, bundan sonraki siyasi çalışmalarına "YENİ Parti" çatısı altında devam edeceğini bildirdi.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 14 Temmuz'da tutuklanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Güner'in, X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012'den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı'na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber; bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'de siyasete devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP'den istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner CHP'den istifa etti - Son Dakika
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