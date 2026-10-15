Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmirlilere umut çağrısı yaptı

(İZMİR) - Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, İzmirlilere demokrasiye ve siyasete olan güvenlerini kaybetmemeleri çağrısında bulunarak, "İzmirlilerin daha güzel bir İzmir umudunu kaybetmemesini diliyorum. Zaten çoğu gitti azı kaldı" dedi.

Eskki İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tutuklu bulunduğu cezaevinden sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Son günlerde İzmir'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Soyer, "Son günlerde İzmir'de yaşanan büyük sarsıntının, her ne kadar benim için sürpriz olmasa da, İzmirlilerin büyük çoğunluğu için beklenmedik olduğunu biliyorum. Büyük çoğunluk oylarının çalındığını düşünüyor. Bu sarsıntının İzmir'e, demokrasiye, sandığa hatta genel olarak siyasete inanç ve güveni yok etme noktasına geldiğinin de farkındayım. Ama görüyoruz ki biz bıraksak siyaset bizi bırakmıyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi; hayat başımıza gelenlerden ibaret değildir, onlara verdiğimiz tepkilerle şekillenir. Kısacası bu tablo içinde ne yapılabileceğini her birimizin düşünmesi lazım. Bu çerçevede iki dileğimi sizlerle de paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE ÇALIŞANLARININ KIYMETİ BİLİNSİN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin zorlu koşullarda önemli hizmetler ürettiğini belirten Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar muhalif belediye başkanları tarafından yönetilmiştir. Belediye kadroları işte bu bilinçle, en iyi hizmeti üretme sorumluluğuyla pişmiş insanlardır. Çeşitli imkansızlıklar ve sorunlar nedeniyle işleri daima zor olmuş ama gayretleri ve onurlarıyla bunların altından kalkmayı başarmışlardır. Her koşulda en kaliteli hizmeti üretme kültürü biraz da bu zorluklar nedeniyle Türkiye'ye örnek bir yerel yönetim modeline dönüşmüştür. Pandemide, depremde bu modelin en güzel örneklerini sergileyen her bir emekçi için duyduğum gururu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. İşte bu emekçilerin ürettiği hizmetin takdiri de İzmirlilerin oy tercihlerinde daima rol oynamıştır. 2,5 yıldır uğradıkları haksızlıkları, baskıları görüyorum. Dilerim bundan sonra bu kültürün ve onun uygulayıcısı olan kadroların kıymeti bilinir. İzmirliler bu deneyimli kadroların hizmetinden mahrum edilmez" dedi.

"İZMİRLİLER MECLİS ÜYELERİNE SORUMLULUKLARINI HATIRLATMALI"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yetki ve sorumluluklarına da dikkati çeken Soyer, yerel yönetim mevzuatının meclise önemli görevler yüklediğini belirtti. Soyer, "Yürürlükteki yerel yönetim mevzuatı, büyükşehir meclisine belediye başkanından daha güçlü yetki ve sorumluluklar yükler. Bilindiği gibi meclis 30 ilçenin meclis üyeleri arasından seçilerek gelmiş üyelerden oluşur. Büyükşehir nezdinde seçildikleri ilçelerin hakkını ve hukukunu korumak en çok onların sorumluluğundadır. Şimdi bu sorumluluk bir kat daha artmıştır. Her birinin hem kendi ilçelerine hem de İzmir'e ve İzmir Duruşuna sahip çıkacaklarından hiç kuşkum yok. Ancak yine de, İzmirliler hangi ilçede yaşıyorlarsa, o ilçenin büyükşehir meclis üyelerinin iradesinin kendilerini temsil sorumluluğu taşıdığını hatırlatmalı, belki de bu iletişimi temin için yeni koordinasyon mekanizmaları geliştirmelidirler" ifadelerini kullandı.

"ZATEN ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

İzmirlilere umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunan Soyer, açıklamasının devamında, "Demokrasi belki de zorluklarla mücadele edilerek güçlendiğinde daha faydalı daha değerli bir yönetim biçimine dönüşür. İzmirlilerin bunun için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Zaten elden gelen bir şey varsa umuda da daima yer vardır. İzmirlilerin daha güzel bir İzmir umudunu kaybetmemesini diliyorum. Zaten çoğu gitti azı kaldı..!" ifadelerine yer verdi.

Soyer, açıklamasını, "Yarın sabah, Aliağa Şakran Cezaevinde saat 10'da duruşmam var. Vicdanım rahat, sizlerle kavuşacağım günü bekliyorum. Selam sevgi ve saygılarımla, sağlıcakla kalın" sözleriyle tamamladı.