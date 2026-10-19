Tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nu HKP avukatları ziyaret etti

(KONYA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Konya Ereğli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.

HKP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sait Kıran ve Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Tacettin Çolak, Beşikçioğlu'nu, tutuklu bulunduğu Ereğli Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Sait Kıran, şunları kaydetti:

"AKP'gillerin hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargı tarafından yasalara aykırı biçimde, sadece halkın çıkarlarını gerçekten koruduğu için gözaltına alınan, tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'yla Halkın Kurtuluş Partisi avukatları olarak görüştük. Kendisini çok moralli, çok direngen gördük. Bu saldırıdan en ufak bir etkilenmesinin olmadığını gördük ve bu konudaki takdirlerimizi kendisine ilettik. Genel Başkan'ımızın Erdal Başkan'ın haklı ve meşru direnişini de saygıyla karşıladığını ve kendisine selamları olduğunu da ilettik. Kendisi de aynı şekilde bu mücadeleye devam edeceğini, bu baskıların, bu saldırıların kendisini yıldıramayacağını söyledi. Saygıyla ayrıldık. Kendisine yönelik desteğimiz devam edecek."