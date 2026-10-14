Tutuklu Mersin BB Başkanı Seçer, Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti - Son Dakika
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Tutuklu Mersin BB Başkanı Seçer, Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti

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Tutuklu Mersin BB Başkanı Seçer, Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç\'i tebrik etti
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Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün yapılan seçimde Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmadığı seçimde diğer parti gruplarının desteğiyle seçilen Genç'e başarılar diledi.

(ANKARA) - Tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik ederek "Kıymetli meclisimizin değişmez bir özelliği haline gelen uzlaşı kültürüne bir kez daha şahitlik etmekten memnuniyet duydum. Seçimin demokratik olgunlukla geçmesini sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ederim. Hemşehrilerimiz hiç endişe etmesin ki bugüne kadar olduğu gibi, hiç ayrım gözetmeden gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz, Başkan Vekilimizin destekleri ve tüm çalışma arkadaşlarımın gayretleriyle aynı bilinçle devam edecektir" dedi.

Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, dün yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmadığı seçimde, diğer tüm parti gruplarının tam desteğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i kutluyorum, başarılar diliyorum. Kıymetli meclisimizin değişmez bir özelliği haline gelen uzlaşı kültürüne bir kez daha şahitlik etmekten memnuniyet duydum. Seçimin demokratik olgunlukla geçmesini sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ederim. Hemşehrilerimiz hiç endişe etmesin ki bugüne kadar olduğu gibi, hiç ayrım gözetmeden gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz, Başkan Vekilimizin destekleri ve tüm çalışma arkadaşlarımın gayretleriyle aynı bilinçle devam edecektir. Hakkımdaki haksız ve çok ağır tutuklama kararının kalkacağı inancımla, sizlerle en kısa sürede bir arada olmak dileklerimle. Sevgiyle kalın."

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiVahap SeçerPolitikaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklu Mersin BB Başkanı Seçer, Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti - Son Dakika
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