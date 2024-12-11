Tutum ve Yatırım Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tutum ve Yatırım Haftası Etkinlikleri

MEB, 12-18 Aralık'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenliyor.

11.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda her yıl kutlanan ve 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için etkinlikler hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklara milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda yapılması planlanan etkinliklere ilişkin Bakanlık, tüm illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi.

Etkinlikler 4 ana başlıkta toplanıyor

Yazıda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceriler ve değerler çerçevesinde öğrencilerin üretken, vatansever, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini ve yaşanabilir bir çevre oluşturmalarını sağlayacak şekilde kutlanacağı vurgulandı.

Yazıda, okulun yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölge ve ülkeye sağladığı katma değerin öneminin vurgulanması ve yapılacak olan etkinliklere velilerin de dahil edilmesi yer alıyor.

Okullarda yapılması planlanan etkinlikler, "katma değerli üretim, tasarruf ve yatırım bilincinin oluşturulması, yerli üretimin desteklenmesi ile sürdürülebilir çevre dostu tüketim" ana başlıklarında toplanıyor.

Bu kapsamda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yerli üretimin ekonomiye katkısı, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konular işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak.

Okul öncesi çocukları için yerli malı takvimi hazırlandı

Okul öncesi eğitim kademesindeki çocuklara yönelik etkinlik takvimi oluşturuldu.

Takvimde, yerli üretim ve yerli ürün tüketimi, tarım, sanayi ve teknolojik gelişmeler, tutumluluk, tasarruf, çevre bilinci konularında çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini, ailelerin sürece dahil edilerek edinilen bilgi ve becerilerin kalıcı hale getirilmesini sağlayacak içerikler oluşturuldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutum ve Yatırım Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tutum ve Yatırım Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.