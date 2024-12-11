Tutum ve Yatırım Haftası Etkinlikleri

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda her yıl kutlanan ve 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için etkinlikler hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklara milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda yapılması planlanan etkinliklere ilişkin Bakanlık, tüm illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi.

Etkinlikler 4 ana başlıkta toplanıyor

Yazıda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceriler ve değerler çerçevesinde öğrencilerin üretken, vatansever, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini ve yaşanabilir bir çevre oluşturmalarını sağlayacak şekilde kutlanacağı vurgulandı.

Yazıda, okulun yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölge ve ülkeye sağladığı katma değerin öneminin vurgulanması ve yapılacak olan etkinliklere velilerin de dahil edilmesi yer alıyor.

Okullarda yapılması planlanan etkinlikler, "katma değerli üretim, tasarruf ve yatırım bilincinin oluşturulması, yerli üretimin desteklenmesi ile sürdürülebilir çevre dostu tüketim" ana başlıklarında toplanıyor.

Bu kapsamda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yerli üretimin ekonomiye katkısı, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konular işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak.

Okul öncesi çocukları için yerli malı takvimi hazırlandı

Okul öncesi eğitim kademesindeki çocuklara yönelik etkinlik takvimi oluşturuldu.

Takvimde, yerli üretim ve yerli ürün tüketimi, tarım, sanayi ve teknolojik gelişmeler, tutumluluk, tasarruf, çevre bilinci konularında çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini, ailelerin sürece dahil edilerek edinilen bilgi ve becerilerin kalıcı hale getirilmesini sağlayacak içerikler oluşturuldu.