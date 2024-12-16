Tuveyyil'de Filistinlilerin Direnişi - Son Dakika
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Tuveyyil'de Filistinlilerin Direnişi

Tuveyyil\'de Filistinlilerin Direnişi

İsrail'in yıkımlarına karşı direnen Tuveyyil köylüleri, evlerini yeniden inşa etmeye devam ediyor.

16.12.2024 12:49
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tuveyyil köyündeki Filistinliler, İsrail tarafından "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle defalarca yıkılan evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Nablus kentindeki Tuveyyil köyü sakinlerinin çoğu, İsrail'in yıllardır tekrarladığı yıkımlar nedeniyle bölgedeki mağaralarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Tuveyyil köyüne 10 Aralık'ta düzenledikleri baskında evleri, ağılları, tesisleri, su ve elektrik şebelerini tahrip eden yıkımlar gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gabeden İsrailliler, nisan ayında köye düzenledikleri baskında koyun sürülerini güden 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Evleri yıkılan Filistinliler mağaralarda yaşıyor

Tuveyyil köyünde evinin enkazında AA muhabirine konuşan Filistinli Ala Sıdki (28), "İsrail 2011'den bu yana evimi 14 kez yıktı. Her yıktığında yeniden yaptık. Bölgede herhangi bir makine kullanmamızı engelliyor. Molozları kendi ellerimizle kaldırıyor ve yeniden inşa ediyoruz." dedi.

Sıdki, bir teneke ve demir yığınını işaret ederek "Burası yaklaşık bir hafta önce koyun sürüsünün barınması için inşa edilmiş bir barınak ama birkaç dakika içinde yıkıldı; tekrar en başa döndüm." diye konuştu.

Yıkılan evinin bulunduğu bölgeye işaret eden Sıdki, "Arsanın özellikleri bile değişti. Devasa buldozerler araziyi kazdı ve İsrailli bir subay, enkazı kaldırmamızın ve evi yeniden inşa etmemizin daha uzun sürmesi için buldozeri sürene bir metre derinlikte kazmasını emretti." ifadelerini kullandı.

Evlerinin yıkılmasının ardından mağaraya sığındıklarını belirten Sıdki, şunları kaydetti:

"Bu mağarayı yaşamak için kendi ellerimle kazdım, ailemin barınabileceği şekilde onarmaya çalışacağım. Güvenli mi değil mi bilmiyorum ama başka sığınağımız yok ve burayı terk etmeyeceğiz."

Babası ve dedesi gibi bu köyde doğan Sıdki, köydeki diğer insanlar gibi hayvan yetiştirmeye devam ettiğini ancak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerini taciz ettiğini, meralara erişimlerini engellediklerini ve koyunlarını çaldıklarını söyledi.

Köyde yıkım sürüyor

Tuveyyil sakinlerinden Yusuf Atiyye (30), İsrail'e ait buldozerler tarafından yıkılan evini mümkün olduğunca yeniden inşa etmeye çalıştığını belirtti.

Atiyye, "Geceyi açık havada geçirdik, şafak vakti çadırları kurduk. Başka çaremiz yok." dedi.

İsrail ordusunun evini 20 kez yıktığını söyleyen Atiyye, ailesiyle birkaç kez köye yakın bölgelere göç ettiklerini ancak 2008 yılında buraya yerleştiklerini ifade etti.

Eşi ve dört çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte yaşayan ve geçimini koyun yetiştirerek sağlayan Attiye, İsrail'in Filistin topraklarının gasbedildiği projeler yararına kendilerini kontrol altına alana kadar hiçbir Filistinlinin "C" bölgesinde kalmasını istemediğini söyledi.

Ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tacizlerine maruz kaldığını kaydeden Atiyye, "Sürekli meralara ulaşmamızı engelliyorlar, sık sık bize saldırıyorlar ama burası bizim topraklarımız, hiçbir yere gitmeyeceğiz." dedi.

İsrail, iş makinelerinin köye girmesine izin vermiyor

Filistin topraklarının gasbedilmesine karşı direnen Filistinli aktivist Yusuf Deyriye, İsrail'in "defalarca tekrar eden yıkımlar ve bölge sakinlerine yönelik kısıtlamalar yoluyla köyü hedef aldığını" söyledi.

Deyriye, dev İsrail buldozerlerinin salı sabahı Tuveyyil köyündeki 18 evden 11'ini, 25 tesisi ve 12 koyun ağılını yıktığını, su ve elektrik şebekeleri ile yolları yok ettiğini aktardı.

Durumu "felaket" olarak nitelendiren Deyriye, "Bölge sakinleri atalarından miras aldıkları topraklarda kalmaya devam ediyor ve her seferinde yardım kuruluşlarının desteğiyle hayatlarını idame ettirebilmek için el yordamıyla yıkılanları yeniden inşa etmeye çalışıyor." dedi.

İsrailli yönetiminin beton binalar inşa etmelerini engellediğini ayrıca buldozer ve inşaat ekipmanları da dahil olmak üzere bölgede her türlü iş makinesinin girişini engellediğine dikkati çeken Deyriye, Tuveyyil sakinlerinin verimli ovalarda tahıl yetiştirdiğini, hasat mevsimi öncesinde İsrail araçlarının ve tanklarının gelip tatbikatlar yaparak mahsulleri de yok ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuveyyil'de Filistinlilerin Direnişi - Son Dakika

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