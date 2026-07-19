Tuz Gölü'nde Pembeleşme Oluyor - Son Dakika
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Tuz Gölü'nde Pembeleşme Oluyor

Tuz Gölü\'nde Pembeleşme Oluyor
19.07.2026 11:46
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Tuz Gölü, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Doğa, rengiyle mesaj veriyor.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, sudaki algler (su yosunu) ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Tuz Gölü'nde aşırı derecede buharlaşma ve suların çekilmesi ile birlikte mikroskobik canlılar algler ve halo (tuzcul) bakteriler, kendilerini aşırı tuzdan ve yüksek sıcaklıktan korumak için kırmızı pigment üretiyorlar. Doğa, rengiyle bizlere bir mesaj veriyor" dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor.

GÖL PEMBE RENK ALDI

Tuz Gölü'nde bu yıl yağışların bol olmasıyla su seviyesi artarken, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renk aldı. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler de fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.

'DOĞANIN BİR SANAT ESERİ'

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Türkiye'nin tam ortasında pespembe bir gölümüz var. Bu göl, Tuz Gölü. Burada şu anda doğanın bir sanat eserini görüyoruz. Tuz Gölü'nde aşırı derecede buharlaşma ve suların çekilmesi ile birlikte mikroskobik canlılar algler ve halo bakteriler, kendilerini aşırı tuzdan ve yüksek sıcaklıktan korumak için kırmızı pigment üretiyorlar. Şu anda bunlar da gölün yüzeyine tamamen kaplamış durumdalar. Doğa, rengiyle bizlere bir mesaj veriyor" dedi.

'FLAMİNGOLAR, KANATLARINDAKİ RENGİ GÖLDEN ALIYOR'

Özdemir, flamingoların kanatlarındaki kırmızı veya pembe rengi ise göldeki besin kaynağı olan alglerden aldığını belirtti. Özdemir, "Bu algler tamamen flamingoların en sevdiği besinlerdir. Flamingolar doğuştan beyaz doğuyorlar. Tuz Gölü'ndeki alglerle beslendikleri için kanatlarında pembe rengi buradan alıyorlar" diye konuştu.

'ÖYLE BİR GÖRÜNTÜ BAŞKA YERDE YOK'

Gölün su seviyesinin yükseldiğini belirten Özdemir, "Yağışların bol olması, Tuz Gölü'nün genişlemesine sebep oldu. Temmuz ayında yüksek derecedeki buharlaşma ve sıcaklıklardan dolayı tuz oranı arttığı için sular da çekildi. Bu olay ne bir boya ne de bir kimyasal, tamamen Tuz Göl'ünün oluşumundan bugüne kadar devam eden bir doğa olayı. Burası, ülkemizin tuz ihtiyacını karşılarken birçok canlının da yaşam alanı. Tuz Gölü her şeyiyle muhteşem özelliği olan bir yer. Burası bizim korunması gereken jeolojik bir mirasımız. Pembeleşmenin en yüksek olduğu aydayız. Bütün yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Böyle bir olay ve görüntü başka yerde yok. İnsanlar buraya sağlık için de gelebilirler. Çıplak ayakla buraya girebilirler. Tuz Gölü strese iyi geliyor. Bu zamanı kaçırmamalarını tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nde Pembeleşme Oluyor - Son Dakika

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