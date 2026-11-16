Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Bakan Ersoy ile kültürel mirası görüştü

TUZLA Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün de katıldığı görüşmede, Tuzla'da kültürel mirasın korunması ve kültür-sanat alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Bingöl, kültürel mirasını koruyan, sanat ve kültürle yaşayan bir Tuzla için yürüttükleri çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Bakan Ersoy'a nazik ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla teşekkür eden Bingöl, ilçenin kültürel gelişimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.