Tuzla Belediye Başkanı TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Aydın Mahallesi'nde ikincisi düzenlenen Mahalle Buluşmaları'nda bölgedeki yoğun TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti. Başkan Bingöl, "TOKİ bina yapıyor ama altyapı eksik. İnşaat kamyonları kaçak rotadan gidiyor. Tespit edip engelliyoruz. Ayrıca, Hacetdere ormanından özel firmaya protokolle arazi vermişler, tek tek geri alacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı oluşturmak için ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçe genelindeki sorunları belirlemek, çözüm üretmek ve vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını teşvik etmek için Sokak Çalıştayları düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda düzenlenen "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" Mahalle Buluşmaları'nın ikincisi, Aydınlı Mahallesi'nde yapıldı. Buluşmada Bingöl, bölgedeki TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti.

"Tuzla tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz"

İstanbul Planlama Ajansı'nın da (İPA) destek verdiği buluşmada, vatandaşların sorularını Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tek tek not alıp cevapladı. Mahallede yaşayan yurttaşlardan gelen en önemli talep, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin beklentiler oldu.

İETT ile masaya oturduklarını ve yakın zamanda ulaşım sorunlarına ilişkin yeni çözümler üreteceklerini belirten Başkan Bingöl, katılımcılardan gelen sorulara, şöyle cevap verdi:

"Konaşlı bölgemizde şöyle bir sorunumuz var, bu bölgeye yoğun TOKİ yapılaşması yapıldı. Oraya 6 ay içerisinde 6 bin civarı nüfus bekliyoruz. Mevcuttaki ilkokulumuz ve ortaokulumuz zaten ikili öğretim. TOKİ çok sağ olsun konutu yapıyor. Hastanesi var mı? Yok. Sağlık ocağı var mı? Yok. Dini tesisi alanı doğru düzgün var mı? Yok. Eğitim alanı var mı? Yok. Park alanı için bana yazı yazdın mı, önceden planlayalım diye? Demedin. Konteyner bile koymadılar.

"TOKİ'NİN hafriyat kamyonları kaçak rotadan gidiyor"

Hafriyat kamyonlarını kaçak bir rotadan götürüyorlar, her kaçak rotadan götürdüklerinde takip edip, oralara beton bloklar koyuyoruz. Düşünün yani. Bu kadar sıkıntı var o bölgede. Ama bunlar bahane değil, çözüm yollarını birlikte bulacağız. O bölgeye okul yapılması için bağışçılar bulacağız, hem de arsa geliştireceğiz. Şu an inşaat çalışmaları devam ediyor, asfalt çalışmalarına başlama gibi bir durumumuz da olamazdı. Ayrıca göreve geldiğimizde 1 ton asfalt bile kalmamıştı. Aydınlı mahallemizin 75 bin nüfusu var. Kayıt dışıyla birlikte 81- 82 bini buluyor.

"Ormandan özel firmaya vermişler"

"Buranın açılışını Ekrem İmamoğlu yaptı. Hacetdere ormanı bizim vaatlerimizden birisiydi. Bir beyefendi mesire alanıyla ilgili 'biz burada çocukken kurban kesiyorduk. Bu bölgenin Tuzla Belediyesi bünyesinde kent ormanı olmasını istiyoruz' demişti. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir protokolle ormandan özel firmaya devredilmiş. Milli parklardan devredilmiş. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Tek tek geri alacağız. Kent ormanıyla yürüyüş parkurlarıyla çok daha keyifli bir alan ortaya çıkarmak istiyoruz."