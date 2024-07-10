Tuzla Belediye Başkanı TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Belediye Başkanı TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti

Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Aydın Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşmaları'nda bölgedeki yoğun TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti ve altyapı eksikliklerini dile getirdi.

10.07.2024 17:48  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Aydın Mahallesi'nde ikincisi düzenlenen Mahalle Buluşmaları'nda bölgedeki yoğun TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti. Başkan Bingöl, "TOKİ bina yapıyor ama altyapı eksik. İnşaat kamyonları kaçak rotadan gidiyor. Tespit edip engelliyoruz. Ayrıca, Hacetdere ormanından özel firmaya protokolle arazi vermişler, tek tek geri alacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı oluşturmak için ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçe genelindeki sorunları belirlemek, çözüm üretmek ve vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını teşvik etmek için Sokak Çalıştayları düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda düzenlenen "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" Mahalle Buluşmaları'nın ikincisi, Aydınlı Mahallesi'nde yapıldı. Buluşmada Bingöl, bölgedeki TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti.

"Tuzla tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz"

İstanbul Planlama Ajansı'nın da (İPA) destek verdiği buluşmada, vatandaşların sorularını Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tek tek not alıp cevapladı. Mahallede yaşayan yurttaşlardan gelen en önemli talep, ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin beklentiler oldu.

İETT ile masaya oturduklarını ve yakın zamanda ulaşım sorunlarına ilişkin yeni çözümler üreteceklerini belirten Başkan Bingöl, katılımcılardan gelen sorulara, şöyle cevap verdi:

"Konaşlı bölgemizde şöyle bir sorunumuz var, bu bölgeye yoğun TOKİ yapılaşması yapıldı. Oraya 6 ay içerisinde 6 bin civarı nüfus bekliyoruz. Mevcuttaki ilkokulumuz ve ortaokulumuz zaten ikili öğretim. TOKİ çok sağ olsun konutu yapıyor. Hastanesi var mı? Yok. Sağlık ocağı var mı? Yok. Dini tesisi alanı doğru düzgün var mı? Yok. Eğitim alanı var mı? Yok. Park alanı için bana yazı yazdın mı, önceden planlayalım diye? Demedin. Konteyner bile koymadılar.

"TOKİ'NİN hafriyat kamyonları kaçak rotadan gidiyor"

Hafriyat kamyonlarını kaçak bir rotadan götürüyorlar, her kaçak rotadan götürdüklerinde takip edip, oralara beton bloklar koyuyoruz. Düşünün yani. Bu kadar sıkıntı var o bölgede. Ama bunlar bahane değil, çözüm yollarını birlikte bulacağız. O bölgeye okul yapılması için bağışçılar bulacağız, hem de arsa geliştireceğiz. Şu an inşaat çalışmaları devam ediyor, asfalt çalışmalarına başlama gibi bir durumumuz da olamazdı. Ayrıca göreve geldiğimizde 1 ton asfalt bile kalmamıştı. Aydınlı mahallemizin 75 bin nüfusu var. Kayıt dışıyla birlikte 81- 82 bini buluyor.

"Ormandan özel firmaya vermişler"

"Buranın açılışını Ekrem İmamoğlu yaptı. Hacetdere ormanı bizim vaatlerimizden birisiydi. Bir beyefendi mesire alanıyla ilgili 'biz burada çocukken kurban kesiyorduk. Bu bölgenin Tuzla Belediyesi bünyesinde kent ormanı olmasını istiyoruz' demişti. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir protokolle ormandan özel firmaya devredilmiş. Milli parklardan devredilmiş. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Tek tek geri alacağız. Kent ormanıyla yürüyüş parkurlarıyla çok daha keyifli bir alan ortaya çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ali Eren, Bingöl, Aydın, Tuzla, Çevre, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı TOKİ yapılaşmasına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement