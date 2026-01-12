Tuzla Belediyesi, Fırtına Sonrası Can Dostları Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
Tuzla Belediyesi, Fırtına Sonrası Can Dostları Yalnız Bırakmadı

12.01.2026 16:48  Güncelleme: 18:03
Tuzla Belediyesi, İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos ve sağanak yağış sonrası sokak hayvanları için besleme ve sağlık kontrollerine devam ediyor.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos ve sağanak yağışın ardından sokakta yaşayan can dostlar için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, fırtına sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilçe genelinde gün boyu kontroller gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi Veteriner Hekimi Saime Yalıncaklı, kentte etkili olan fırtınanın ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunarak, bölgedeki canlıların sağlık ve beslenme durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

Yalıncaklı, "Fırtına sonrasında ekiplerimiz bölgede kontrolleri gün boyunca sağladı. Yapılan kontrollerde can dostlarımızla ilgili herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmadı. Dün olduğu gibi bugün de ekiplerimiz sahada. Hayvanların beslenmesi için kontrollü bir şekilde uygun gördüğümüz noktalara mama koyarak beslenmelerine destek olduk. Can dostlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Belediye ekipleri, özellikle sahil kesimleri, parklar ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini artırırken, besleme çalışmalarını da düzenli şekilde sürdürdü.

Tuzla Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarında sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, İstanbul, Fırtına, Güncel, Çevre, Son Dakika

