Tuzla Belediyesi Kurban Pazarlarını Denetliyor

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Temizlik İşleri, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri koordinesinde ilçedeki kurban pazarları denetleniyor.

Tuzla Belediyesi ekipleri, hayvan doluluğu nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları engellemek için ilçe genelinde ilaçlama ve denetim çalışması yürütüyor. Kurban alanlarının denetlenmesi ve ilaçlanması ile başlayan çalışmalar, hayvanların dezenfekte edilmesi, pasaport ve küpe kontrolü yapılmasına kadar birçok alanda devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Yıldırım, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anda Orhanlı'da bulunan kurban kesim alanında denetimlerimizi yapıyoruz. Tuzla Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü veteriner hekimimizle çalışanların hijyen bakımından denetimi, alanın düzeni yapılırken; temizlik işleri personellerimiz alanın ilaçlanmasında aktif olarak çalışıyor. Hayvanların küpelerinin olup olmadığına, yaş durumlarına bakıyoruz. Zabıta ekibimizle de kurban kesim alanlarının hijyen şartlarına uyup uymadığını denetliyoruz. Ayrıca, buradaki kaçak kesimlere karşı da Kurban Bayramı sürecince denetimlerimiz devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak Kurban Bayramı'na hazırız; alandayız ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor."

Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Saime Yalıncaklı da "Kurban kesim ve satış yerlerinin kurbanlara uygun olup olmadığını denetliyoruz. Hayvanlar geldikten sonra ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi açısından rutin olarak bütün hayvanların dezenfeksiyonu yapılıyor. Bizler, gelen hayvanların pasaport, küpe kontrollerini yapıyoruz. Kurban Komisyonu ile koordineli bir şekilde gelen talepleri değerlendiriyor, kaçak kesimleri araştırıyoruz. Sahadayız, hazırız" dedi.

Şanlıurfa'dan getirdiği hayvanlarını Orhanlı Kurban Pazarı'na satan Emrah Şelale ise "Urfa'dan satmak için kurbanlık getirdim, şu anda müşteri bekliyoruz. Tuzla Belediyesi her gün rutin olarak günde iki sefer buraya gelip ilaçlama yapıyor. İlaçlamanın yanında İl Tarım Müdürlüğü de Tuzla Belediyesi pazarda denetim yapıyor. Biz de kendimizi bu anlamda güvende hissediyoruz, Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bayrama hazırız, inşallah düşündüğümüz olur, biz garibanlar burada dört gözle müşteri bekliyoruz. Bu sene hayvanlar biraz fazla kaldı" diye konuştu.