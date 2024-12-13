Tuzla Belediyesi'nden Güvenli Alışveriş İçin 'Tartı Noktası' Uygulaması

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, ilçedeki semt pazarlarında güvenli ve şeffaf bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla "Tartı Noktası" uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Bu uygulama, güvenli alışverişin yanı sıra pazar yerlerinde şeffaflığı da artıracak" dedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ürünlerin kilosunun doğru ölçülmesini sağlamak amacıyla yeni bir tartı sistemini hayata geçirdi. "Tartı Noktası" uygulaması, vatandaşların aldıkları ürünlerin miktarlarını anında kontrol etmelerini sağlayarak, olası hilelerin ve yanlış ölçümlerin önüne geçiyor. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl öncülüğünde başlatılan uygulama, semt pazarlarının girişlerine yerleştirilen tartı noktalarıyla vatandaşlara sunuluyor. Böylelikle Tuzlalılar alışverişini daha güvenli ve şeffaf bir şekilde yapabiliyor.

"İçleri rahat bir şekilde evlerine dönecekler"

Başkan Eren Ali Bingöl, uygulama hakkında, "Tuzla'da semt pazarlarını daha güvenli hale getirmek için yeni bir adım attık. 'Tartı Noktası' uygulamamız sayesinde, Tuzlalılar aldıkları ürünlerin gramajlarını kontrol ederek içleri rahat bir şekilde evlerine dönecekler. Bu uygulama, güvenli alışverişin yanı sıra pazar yerlerinde şeffaflığı da artıracak" dedi.