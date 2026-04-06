Tuzla'ya Beş Yeni Nesil Kafe Kazandırıldı… Başkan Bingöl: "Tuzla'da Gençlik İttifakını Kurduk"

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, "Tuzla Mekan" konseptli beş yeni nesil kafeyi ilçeye kazandırdı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da gençlik ittifakını kurduk. Söz verdiğimiz gibi Yeni Nesil Kafe konseptimizle Tuzla kazandı, Tuzla'nın gençleri kazandı" dedi.

Başkan Bingöl, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı video ile seçim döneminde verdiği sözlerin hayata geçirildiğini duyurdu. Paylaşımda, genç bir vatandaşla seçim öncesinde yapılan sohbet ve sonrasında verilen sözlerin nasıl gerçeğe dönüştüğüne yer verildi.

Bingöl, paylaşımında "Tuzla'da gençlik ittifakını kurduk. Söz verdiğimiz gibi, Yeni Nesil Kafe konseptimizle Tuzla kazandı, Tuzla'nın gençleri kazandı" ifadelerini kullandı.

Bingöl, 7 Şubat 2024 tarihinde vatandaşlarla gerçekleştirdiği bir buluşmada gençlere yönelik sosyal alanlar oluşturma hedefini dile getirmişti. Konuşmasında, "Biz bu gençlik ittifakını kuralım. Tuzla Belediyesi kafeleri açalım. Yeni sosyal alanlar yaratalım. Bu çocuk, ucuz kahveyi Tuzla Belediyesi'nin kafesinde içsin" ifadelerini kullanmıştı.

11 ay sonra birlikte sipariş verdiler

İfadeleri üzerine genç bir vatandaşın "Böyle bir şeyin yapılma ihtimali var mı acaba" sorusuna "Tabii ki var" yanıtını veren Bingöl, yaklaşık 11 ay sonra açılan Tuzla Mekan'da aynı vatandaşla bir araya gelerek birlikte sipariş verdi. O anlarda Bingöl, seçim öncesi yapılan konuşmayı hatırlatarak, uygun fiyatlı ve nitelikli sosyal alanlar oluşturma sözünü yerine getirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilçeye kazandırılan "Tuzla Mekan" konseptli yeni nesil kafeler Tuzla Mekan Şifa, Tuzla Mekan Postane, Tuzla Mekan Aydınlı, Tuzla Mekan İskele ve Tuzla Mekan Ayyıldız oldu.

Vatandaşlardan tam not

Tuzla Mekan'lardan yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini, "Kadıköy'de ders çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Tuzla'nın daha çok güzelleşmesi beni mutlu etti. Eskiden bu saatlerde bu kalabalığı göremezdiniz. Demek ki bir şeyler değişiyor" sözleriyle dile getirdi.