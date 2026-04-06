Tuzla'ya Beş Yeni Nesil Kafe Kazandırıldı… Başkan Bingöl: "Tuzla'da Gençlik İttifakını Kurduk" - Son Dakika
06.04.2026 11:32  Güncelleme: 12:37
Tuzla Belediyesi, 'Tuzla Mekan' konseptiyle beş yeni nesil kafe açarak gençlere yönelik sosyal alanlar oluşturdu. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu girişimle gençlik ittifakını güçlendirdiklerini açıkladı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, "Tuzla Mekan" konseptli beş yeni nesil kafeyi ilçeye kazandırdı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da gençlik ittifakını kurduk. Söz verdiğimiz gibi Yeni Nesil Kafe konseptimizle Tuzla kazandı, Tuzla'nın gençleri kazandı" dedi.

Başkan Bingöl, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı video ile seçim döneminde verdiği sözlerin hayata geçirildiğini duyurdu. Paylaşımda, genç bir vatandaşla seçim öncesinde yapılan sohbet ve sonrasında verilen sözlerin nasıl gerçeğe dönüştüğüne yer verildi.

Bingöl, paylaşımında "Tuzla'da gençlik ittifakını kurduk. Söz verdiğimiz gibi, Yeni Nesil Kafe konseptimizle Tuzla kazandı, Tuzla'nın gençleri kazandı" ifadelerini kullandı.

Bingöl, 7 Şubat 2024 tarihinde vatandaşlarla gerçekleştirdiği bir buluşmada gençlere yönelik sosyal alanlar oluşturma hedefini dile getirmişti. Konuşmasında, "Biz bu gençlik ittifakını kuralım. Tuzla Belediyesi kafeleri açalım. Yeni sosyal alanlar yaratalım. Bu çocuk, ucuz kahveyi Tuzla Belediyesi'nin kafesinde içsin" ifadelerini kullanmıştı.

11 ay sonra birlikte sipariş verdiler

İfadeleri üzerine genç bir vatandaşın "Böyle bir şeyin yapılma ihtimali var mı acaba" sorusuna "Tabii ki var" yanıtını veren Bingöl, yaklaşık 11 ay sonra açılan Tuzla Mekan'da aynı vatandaşla bir araya gelerek birlikte sipariş verdi. O anlarda Bingöl, seçim öncesi yapılan konuşmayı hatırlatarak, uygun fiyatlı ve nitelikli sosyal alanlar oluşturma sözünü yerine getirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda ilçeye kazandırılan "Tuzla Mekan" konseptli yeni nesil kafeler Tuzla Mekan Şifa, Tuzla Mekan Postane, Tuzla Mekan Aydınlı, Tuzla Mekan İskele ve Tuzla Mekan Ayyıldız oldu.

Vatandaşlardan tam not

Tuzla Mekan'lardan yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini, "Kadıköy'de ders çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Tuzla'nın daha çok güzelleşmesi beni mutlu etti. Eskiden bu saatlerde bu kalabalığı göremezdiniz. Demek ki bir şeyler değişiyor" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
