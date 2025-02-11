Tuzla'da 30 Yeni Güvenlik Kamerası Kuruldu

Güncel

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl öncülüğünde 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla ilçede 30 yeni lokasyona daha kamera monte edildi. Tuzla, 187 farklı lokasyonda bin 964 güvenlik kamerası ile 7/24 izlenmeye başlandı.

Tuzla Belediyesi, ilçenin güvenliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni güvenlik kameraları, özellikle daha önce kamera bulunmayan Akfırat Mahallesi başta olmak üzere ilçedeki parklarda, okullarda, ibadethanelerde ve farklı hizmet alanlarında kuruldu. Böylelikle çocukların parklarda, okullarda güven içinde zaman geçirdiği, yetişkinlerin de ilçenin farklı lokasyonlarında gönül rahatlığıyla hareket edebildiği bir alan yaratılmış oldu.

"Güvenli parklar, sokaklar ve huzurlu bir tuzla için çalışıyoruz"

Başkan Bingöl, uygulamaya ilişkin, "Tuzla'nın dört bir yanında güvenlik önlemlerimizi artırarak, komşularımızın huzurunu ve güvenliğini önceliğimiz haline getiriyoruz. Her geçen gün daha güvenli parklar, sokaklar ve huzurlu bir Tuzla için çalışıyoruz. Hem küçüklerin hem de büyüklerin güvenliği bizim için çok önemli. Bu projeyle birlikte ilçemizin her köşesinde güvenli bir yaşam sağlamak amacındayız" dedi.

Yayla Çocuk Parkı'ndaki kameraları beğendiğini dile getiren Şehnaz Akyol, "Çocuklarımı parka getirdiğimde her zaman daha güvenli hissetmek istiyorum. Kamera sistemlerinin kurulması çok iyi bir adım olmuş. Şimdi çocuklarım burada özgürce oynayabiliyor, ben de rahatça izleyebiliyorum. Bu güvenlik önlemleri, gerçekten biz aileler için çok önemli" diye konuştu.

Çocuklarıyla parka gelen Ahmet Yürekli isimli vatandaş ise "Çocuklarım parkta oynarken gönlüm rahat. Bu kameralar sayesinde onların güvenliği sağlanıyor ve ben de içim rahat bir şekilde buradaki vakitlerini izleyebiliyorum. Belediye tarafından atılan bu adım, tüm aileler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.