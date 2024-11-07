Tuzla'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor

Güncel

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bingöl, Tuzla'daki asfalt seferberliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan iş birliği sayesinde daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "İBB'nin makine ve tesisat altyapısı oldukça gelişmiş durumda. Bu iş birliği sayesinde yol çizgisi, asfalt imalat kalitesi gibi önemli konularda da büyük adımlar atıyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Postane Mahallesi'nde Hastane ve Cihan Sokaklarına toplam 858 ton asfalt döküldüğü bildirildi. Gülten, Kayın, Bodur, Hüdayi ve İldey sokaklarında devam eden asfalt çalışmaları tamamlandığında, okullar, sağlık ocağı ve 112 çağrı merkezi gibi önemli kamu hizmetlerinin bulunduğu bu bölge, yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Postane Mahallesi'ndeki asfalt yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Bingöl, Tuzla'nın altyapı ve ulaşımında önemli adımlar atıldığını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği içinde, ilçenin dört bir yanında asfalt çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Bingöl, "Komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tuzla'mızı daha modern ve ulaşılabilir bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Eren Ali Bingöl, Tuzla'daki asfalt seferberliğinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan güçlü iş birliği sayesinde daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "İBB'nin makine ve tesisat altyapısı oldukça gelişmiş durumda. Bu iş birliği sayesinde yol çizgisi, asfalt imalat kalitesi gibi önemli konularda da büyük adımlar atıyoruz. İlçe belediyesi olarak bu altyapıyı geliştirmek bizim önceliğimiz" diye konuştu.

Başkan Bingöl, asfalt seferberliğinin sadece yol yapımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ilçedeki genel yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.