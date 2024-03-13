Tuzla\'da Döviz Bürosu Çalışanının Çantasını Gasbetmeye Çalışan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tuzla'da döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta İçmeler Mahallesi'nde 3 kişinin, döviz bürosu çalışanı M.Ş'nin elindeki çantayı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, bir kuyumcuya girerek 30 bin dolar ve 35 bin avro bozduran M.Ş'nin iş yerinin önüne geldiği sırada biri silahlı 3 kişi tarafından elindeki çantanın zorla alınmaya çalışıldığı tespit edildi. İçinde 2 milyon lira civarında para olan çantayı alamayan şüphelilerin daha sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plakalı çalıntı bir araçla olay yerinden kaçarak Kocaeli'ne gittikleri bilgisine ulaştı.
Burada park halinde bulunan aracı izlemeye alan ekipler, bir süre sonra tekrar otomobili almaya gelen şüpheliler C.P. (29) ve F.P'yi (20) yakaladı.
Sorgulamalarında, 18 suç kaydı bulunan şüpheli F.P'nin 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ayrı dosyadan da arandığı, diğer şüpheli C.P'nin ise kesinleşmiş 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olaya karışan üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gasp girişimi güvenlik kamerasında
Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, saldırganların arkasından yaklaştıkları döviz bürosu çalışanını yere düşürerek elindeki çantayı almaya çalışmaları, bu sırada arkada kalan bir kişinin silahla havaya ateş açması ve şüphelilerin panikleyerek çantayı alamadan kaçmaları yer alıyor.
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