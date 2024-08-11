Tuzla'da İnşaat Alanında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İstanbul Tuzla'da inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.

Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.