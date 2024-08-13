Tuzla'da inşaat kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, müteahhit tutuklandı

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Şırnak\'ta işçileri taşıyan servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var

(İSTANBUL) - Tuzla'da, inşaat alanında yapılan kanal çalışması sırasında 2 kişinin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit M.Z.V. tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda kanal çalışması yapan özel bir firmanın 2 çalışanı göçük altında kalmıştı. Sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahalelerine rağmen göçük altında kalan çevre mühendisi Cengiz Öcalan ile işçi Salih İğne yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitiren çalışanların kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre derinliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana geldiği ve göçük altında kaldıkları belirtilmişti.

İSKİ'den yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu ifade edilmişti.

1 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı

Olayın ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.U. ve Ö.K. kepçe operatörleri, S.A. ve K.A. isimli kırıcı operatörleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılırken, müteahhit şüpheli M.Z.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.