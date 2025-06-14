Tuzla\'da İntikam Cinayeti: 2 Şüpheli Gözaltında

Tuzla'da 3 yıl önce kardeşlerini öldüren kişinin babasını öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Haziran'da Ahmet Kızılkaya, Yayla Mahallesi'ndeki iş yerinde motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu öldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İsmet K. ile Ercan K. olduğunu tespit etti.

Kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli ile bu kişilere yardım eden Enes Ö. gözaltına alındı.

Öldürülen Ahmet Kızılkaya'nın oğlu F.K'nin 3 yıl önce şüphelilerin kardeşi R.K'yi öldürdüğü, Ercan K. ile İsmet K'nin de intikam için Kızılkaya'yı öldürdüğü anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde ise motosikletle bölgeye gelen şüphelilerden birinin ateş açtığı, daha sonra şüphelilerin kaçtığı görülüyor.