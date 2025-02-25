Tuzla'da kamyonun kasasındaki malzemenin köprüye çarparak yola düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
D-100 kara yolu Gebze istikametinde ilerleyen kamyonun kasasında yüklü iki malzeme, köprüye çarparak yola düştü.
Arkadan gelen ve malzemelerin düştüğünü fark eden sürücüler, araçlarıyla kontrollü şekilde yollarına devam etti.
Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Kamyon Malzemeleri Köprüye Çarptı - Son Dakika
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