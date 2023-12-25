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Tuzla'da motosiklet otomobile çarptı: 2 kadın yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da motosiklet otomobile çarptı: 2 kadın yaralandı

Tuzla'da hızla ilerleyen bir motosiklet, 'U' dönüşü yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kadın yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede sık sık kaza yaşandığı belirtilerek önlem alınması talep edildi.

Tuzla\'da motosiklet otomobile çarptı: 2 kadın yaralandı
25.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:40
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Murat SOLAK/İSTANBUL, –TUZLA'da cadde üzerinde hızla ilerleyen motosiklet, 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kadın havaya fırlayarak yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Aralık Cumartesi akşamı, saat 20.00 sıralarında, Aydınlı Mahallesi, Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede hızla ilerleyen motosiklet, karşı yönden 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Motosiklette bulunan 2 kadın havaya fırlayarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin karşı yönde 'U' dönüşü yapan otomobile çarptığı, motosikletteki 2 kadının çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak düştüğü görülüyor.

"ÖNLEM ALINMASI İÇİN HER YERE BAŞVURDUK"

Sait Tokçuoğlu, "Sürekli burada kaza oluyor. Önlem alınması için her yere başvurduk. Buradan öğrenciler de geçiyor. Bir gün bir çocuğa araç çarpıp bir şey olmasından korkuyoruz. Burada ışık ve set olmadığı için insanlar bir anda 'U' dönüşü yapıyor. Karşıdan gelen motosiklet de aracı fark etmiyor. 2 kadın vurunca aracın üzerine fırladılar" dedi.

Barış Kilikli ise, "Bir kaza sesi duydum. Burada alışık olduğumuz sesler. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Her gün birine bir şey olacak diye düşünmekten yorulduk. Çok ağır bir kazaydı. Motorun halini gördüm. Araca çarpıp takla atmışlar öne doğru. Kasis, trafik ışığı, yaya geçidi, artık bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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