Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı

Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunmasının hedeflendiği "İngilizce eğitim koridorunun" açılışı törenle yapıldı.

03.02.2025 13:16
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Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunmasının hedeflendiği "İngilizce eğitim koridorunun" açılışı törenle yapıldı.

Okuldaki açılış törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha pratik eğitim almalarına katkı sağlayacak koridoru açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bayram, öğrencilere İngilizce eğitim materyali dağıttıklarını belirterek, "Bu koridor, benim de hayatımı anlatan film olan 'Buğday Tanesi'nden ismini alan Buğday Tanesi Vakfı tarafından hayata geçiriliyor. Buradan sonra bir sosyal sorumluluk projesi olarak başka okullarda da bunu yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Tuzla ile tüm ülkeye yeni ve donanımlı okullar kazandırdığını dile getiren Bayram, eğitim alanındaki çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Eğitime yatırımın önemine işaret eden Bayram, "İngilizce, evrensel geçerliliği olan bir dil. Bu global dünyada bizim de Türkiye olarak her alanda var olmamızı göstermemiz gerekiyor. Bu sebeple de İngilizceyi ilkokul seviyesinde bitirmemiz gerekiyor. İngilizceyi de evlatlarımızın çözmesi açısından bu koridorlar önem arz ediyor." diye konuştu.

Okul müdürü Mikail Acar da projeye katkılarından dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a ve Buğday Taneleri Vakfına teşekkür etti.

"İngilizce eğitim koridorunun" öğrencilere değer katacağına dikkati çeken Acar, "Öğrencilerimizin İngilizceyi daha iyi öğrenmeleri için bu materyaller, onlar için gerçekten önemli. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, bugünden sonra İngilizceyi daha iyi konuşacaklar. Bu, onların İngilizceyi görsellerle daha eğlenceli öğrenmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, öğrenciler ve protokol üyelerince kesildi.

İngilizce dersinin işlendiği sınıfa giren katılımcılar, öğrencilere dil eğitimine ilişkin bazı materyaller hediye etti.

Kaynak: AA

Politika, istanbul, Kültür, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da öğrenciler için 'İngilizce eğitim koridoru' açıldı - Son Dakika

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