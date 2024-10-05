Tuzla'da Polis Memuru Yaralandı

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Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de Tepeören Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, ikamet içerisinde yakalanan F.İ, Ç.G. ile evi kiraladığı tespit edilen M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada açılan ateş sonucu yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitmiş, arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.

Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direnmiş, ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edilmiş, gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu belirlenmişti.