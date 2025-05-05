Tuzla'daki Tarihi Camii Yenilendi

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bulunan Osmanlı mirası Atik Behram Bey Camisi restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü işbirliğiyle 2018'de başlattığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin açılışına çok sayıda Bosna Hersekli katıldı.

Bosna Hersek'teki "13. Vakıf Günleri" kapsamında düzenlenen açılışta konuşan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, camilerin yenilenmesinin ruhsal bir yenilenme için de fırsat olduğunu belirterek, "Bu camiyi ihya ettiğimiz gibi manevi hayatımızı da ihya etmezsek geri dönüşü olmayan bir uçuruma doğru sürükleniriz." dedi.

Caminin restorasyonuna katkıda bulunanlara teşekkür eden Kavazovic, "Bosna Hersek İslam Birliği adına Türk dostlarıma teşekkür ederim. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve ekibine özellikle minnettarız." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ömeroğlu da tarihi yapının yeniden ibadete açılmasına sevindiklerini söyledi.

Açılış törenine Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic ve Tuzla Kantonu Başbakanı Irfan Halilagic de katıldı.

Tuzla'nın merkezinde bulunan, kabartma ve boyalı süslemeleriyle dikkati çeken tarihi Atik Behram Bey Camisinin 1533 yılından önce inşa edildiği tahmin ediliyor.