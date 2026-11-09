Tuzla Devlet Hastanesinde yeni hemodiyaliz ünitesi hizmete açıldı

Tuzla Devlet Hastanesinde yeni hemodiyaliz ünitesinin hizmete açılması için tören düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, törende yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin insan hayatının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Sağlık yatırımlarının kamu kurumları, belediyeler ve kaymakamlıkların işbirliğiyle yürütülmesinin önemini anlatan Gözen, koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi süreçlerine kadar bütün aşamalarda toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Diyaliz ünitelerinin sayısının artırılmasının önemli olduğunu ancak organ bağışının da üzerinde durulması gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Gözen, "Diyaliz ünitelerinin sayısını artırmak tabii ki bir çözüm, bir gereklilik ama bizim gördüğümüz kadarıyla organ bağışı işini kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Bu konuda ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor." diye konuştu.

9 ayda 2 milyon ameliyat

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un Türkiye'nin tamamına ve dünyanın farklı ülkelerine sağlık hizmeti sunan bir kent olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren hayata geçirilen "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında İstanbul'un sağlık tesisleriyle donatılmaya devam edildiğini belirten Güner, "Sadece ilk 9 ayda 175 milyon muayene, 30 milyon görüntüleme, 2 milyon ameliyat gerçekleştirilen bir sistemden bahsediyoruz." dedi.

Güner, Tuzla Devlet Hastanesinin 400 yatak kapasitesiyle bu ilçenin yanı sıra Kocaeli ve Gebze'nin çevresine de sağlık hizmeti sunduğunu anlattı.

İstanbul'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Güner, Pendik Devlet Hastanesinin yeniden yapımı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin yanında yeni onkoloji hastanesi ile 2 bin yataklı Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi projeleriyle 5 bin yatak kapasiteli Sancaktepe Şehir Hastanesinin de hayata geçirileceğini anlattı.

Güner, sağlık hizmetlerinde ilçelerdeki ihtiyaçların da dikkate alındığını dile getirerek, Tuzla'nın sağlık kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti.

İstanbul'da 7 bin 200'den fazla kişinin böbrek nakli beklediğine işaret eden Güner, vatandaşları organ bağışına destek olmaya çağırdı.

Güner, diyaliz tedavisinin hastalar üzerindeki fiziksel etkilerinden bahsederek, "Bir diyaliz seansından sonra insanların ne kadar yorulduğunu, bitap düştüğünü, hayatlarına devam etmekte ne kadar zorlandıklarını görün. Onların yaşadıklarını örnek göstererek herkesi organ bağışına destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

İlçenin önemli ihtiyacını giderecek

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de ilçede yaşayan vatandaşların diyaliz hizmeti alabilmek için farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Bingöl, belediye olarak bu süreçte ulaşım desteği sağladıklarını belirterek, hemodiyaliz ünitesinin açılmasının ilçe açısından önemli bir ihtiyacı gidereceğini kaydetti.

Tuzla'nın nüfusunun ve ihtiyaçlarının giderek arttığını, sağlık yatırımlarının da bu büyümeyle uyumlu şekilde planlanması gerektiğini dile getiren Bingöl, yeni aile sağlığı merkezlerinin oluşturulması konusunda belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Törene, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Diyaliz ünitesinin açılış kurdelesinin kesildiği törenin ardından hemodiyaliz ünitesini gezen protokol üyeleri hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.