Tuzla Belediyesi: "Tuzla Yıllık Nüfus Artış Hızında Kentin En Hızlı Büyüyen İlçesi Oldu" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuzla Belediyesi: "Tuzla Yıllık Nüfus Artış Hızında Kentin En Hızlı Büyüyen İlçesi Oldu"

09.02.2026 15:05  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi'nin TÜİK verilerine dayanan açıklamasına göre, Tuzla yıllık nüfus artış hızında binde 40,5 ile İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi oldu. Nüfus, bir önceki yıla göre 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865'e ulaştı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi tarafından TÜİK'in 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Tuzla yıllık nüfus artış hızında, binde 40,5 ile kentin en hızlı büyüyen ilçesi oldu. Böylelikle, Tuzla'da ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865 kişiye ulaştı" denildi.

Tuzla Belediyesi tarafından TÜİK'in 2025 ADNKS sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan verilere göre, İstanbul'un nüfusu artmaya devam ederken, Tuzla yıllık nüfus artış hızında, binde 40,5 ile kentin en hızlı büyüyen ilçesi oldu. Böylelikle, Tuzla'da ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu."

Açıklanan sonuçlara göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Megakentte yıllık nüfus artış hızı binde 3,3 olarak gerçekleşti. İstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine ev sahipliği yapmayı sürdürdü. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Tuzla, 2025 yılında nüfus artış hızında dikkat çeken ilçelerin başında geldi. İlçenin nüfusu, bir önceki yıla göre 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre Tuzla'nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 (yaklaşık yüzde 4) olarak kaydedildi. Bu oranla Tuzla, İstanbul'daki ilçeler arasında en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe oldu. Tuzla'nın ardından Arnavutköy, binde 38,7'lik artış hızıyla İstanbul'da en hızlı büyüyen ikinci ilçe oldu. Silivri ise binde 33,4'lük artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Uzmanlar, Tuzla'daki hızlı nüfus artışında konut projeleri, sanayi ve lojistik yatırımları, tersaneler bölgesi, Marmaray hattı ve ulaşım ağının genişlemesinin önemli rol oynadığını vurguluyor."

Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Belediye, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi: 'Tuzla Yıllık Nüfus Artış Hızında Kentin En Hızlı Büyüyen İlçesi Oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:15:47. #7.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi: "Tuzla Yıllık Nüfus Artış Hızında Kentin En Hızlı Büyüyen İlçesi Oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.