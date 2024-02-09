Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olayda tüm personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırma kararı aldı - Son Dakika
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Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olayda tüm personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırma kararı aldı

Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olayda tüm personel Silahlı Kuvvetlerden Ayırma kararı aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiğini açıkladı. Olaya ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

09.02.2024 18:21
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verildiği belirtilerek, "Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

"Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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